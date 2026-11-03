Milano 12:37
49.672 -0,55%
Nasdaq 2-nov
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:37
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"Buy" per Fiera Milano

Finanza
"Buy" per Fiera Milano
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, tra i componenti del FTSE Italia Star, che mette a segno un rialzo del 2,70%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 7,24 Euro, con stop loss posto a quota 6,739, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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