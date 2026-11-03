"Buy" per Fiera Milano

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , tra i componenti del FTSE Italia Star , che mette a segno un rialzo del 2,70%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 7,24 Euro, con stop loss posto a quota 6,739, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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