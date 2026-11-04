Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera Milano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,327 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7,547. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 7,767.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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