Eventi e scadenze del 3 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 03/11/2026

Appuntamenti:

2026 Tech Economics Conference (TEC2026) - San Diego - La conferenza, giunta alla 10ª edizione, riunirà economisti, data scientist e rappresentanti del mondo tecnologico e imprenditoriale per approfondire l'impatto dell'IA, del machine learning, dell'econometria e della sperimentazione sulle decisioni aziendali. Tra i temi anche analisi causale, qualità e utilizzo dei dati, economia delle piattaforme, applicazioni degli LLM e sfide di policy legate all'economia digitale (da domenica 01/11/2026 a martedì 03/11/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 02/11/2026 a martedì 03/11/2026)

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

SMAU Milano 2026 - Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

Stati Generali della Green Economy - Rimini - Evento annuale di riferimento per il settore, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy che si svolgerà in apertura di ECOMONDO 2026. La 15ª edizione degli Stati Generali, è dedicata al tema "I fattori internazionali di spinta alla Green Economy in un contesto geopolitico critico". Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, il Presidente e il CEO di IEG - Italian Exhibition Group, il Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e il Presidente di Iren e Utilitalia (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin

EICMA 2026 - Esposizione internazionale delle due ruote - Milano, Rho-Fiera - 83ª edizione dell'esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l'intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell'industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale (da martedì 03/11/2026 a domenica 08/11/2026)

09:00 - Esequie solenni dei Caduti nell’incidente elicotteristico in Bosnia ed Erzegovina - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, saranno presenti alle esequie solenni dei Caduti nell'incidente elicotteristico in Bosnia ed Erzegovina presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma

09:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Università Luiss Guido Carli - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Rome AI Hub Ecosystem Event"

10:00 - MOST 2026 “La mobilità che diventa sistema” - Roma, Acquario Romano - L'evento, organizzato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST, dal titolo: MOST: "la mobilità che diventa sistema" Connettere competenze, scegliere priorità, trasformare la ricerca in impatto, sarà dedicato alle prospettive della mobilità sostenibile e alle priorità strategiche del Centro Nazionale per il prossimo triennio. Tra gli interventi, i CEO di Poste Italiane e Gruppo FS Italiane, il Presidente di MOST, e i ministri Salvini e Bernini (in attesa di conferma)

10:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Merulana - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Da Filiera a Sistema. Valore e opportunità dell'industria italiana dell'energia e del nucleare", promosso da Ansaldo Energia

11:00 - Istat - Livelli di istruzione e ritorni occupazionali - Anno 2025

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Fiera Milano Rho, Centro Servizi - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'inaugurazione dell'83ª edizione di EICMA - Esposizione internazionale delle due ruote

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:30 - Assoprevidenza - Il Salvadanaio Previdenziale - Milano, Renaissance Partners - Press meeting dedicato all'approfondimento della soluzione che potrebbe contribuire a colmare il deficit di previdenza complementare in Italia. Tra gli interventi, il Presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello, il Presidente della COVIP Mario Pepe e il Responsabile affari sociali e welfare di Banca Intesa Patrizia Ordasso

13:00 - DL ex ILVA - Audizioni al Senato - Roma, Senato - Audizioni presso le Commissioni riunite 9ª e 10ª sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185/2026 sull'ex ILVA, con Regione Liguria, Comune di Genova, Regione Piemonte, Comune di Novi Ligure, ARPA Puglia, Università degli studi di Bari Aldo Moro e Associazione italiana di metallurgia (AIM)

14:30 - XV Forum Fiscale - Milano, Fondazione Feltrinelli - 15ª edizione dell'appuntamento promosso da Wolters Kluwer, dal titolo "Fisco, Impresa e Innovazione - Competere nel cambiamento: incentivi, compliance e intelligenza artificiale", dedicato alla riforma fiscale e alle novità per imprese e professionisti, dagli incentivi agli investimenti alla cooperative compliance, fino all'uso dell'IA negli adempimenti e nei controlli fiscali. Interverranno, tra gli altri, Giulietta Lemmi (CEO Wolters Kluwer Italia), Elbano de Nuccio (Presidente CNDCEC), Edoardo Ginevra (Presidente ODCEC Milano), Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Vincenzo Carbone (Direttore Agenzia delle Entrate) e Antonio Tomassini (Partner DLA Piper, Membro del Professional Board One Fiscale). L'evento sarà moderato dalla giornalista Mariangela Pira

15:30 - Il MedTech per la salute e l'economia dell'Italia - Assemblea di Confindustria Dispositivi Medici - Roma, Spazio Vittoria - Assemblea pubblica di Confindustria Dispositivi Medici dedicata al ruolo del settore dei dispositivi medici per la salute, la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e la crescita economica, nel pieno del confronto sulla Legge di Bilancio. Tra gli interventi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (da confermare), il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente di Confindustria Dispositivi Medici Fabio Faltoni e il Ministro della Salute Orazio Schillaci

16:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Presidente del Cile - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast, a Palazzo Chigi

16:00 - ASPESI - Focus Roma 2026 - Roma, Palazzo Bernini al Corso, Confedilizia - Presentazione del rapporto di Immobiliare.it sul mercato immobiliare della Capitale, promossa da ASPESI Roma Unione Immobiliare, Immobiliare.it e Intesa Sanpaolo. In programma una tavola rotonda sulla casa a Roma e il report di Intesa Sanpaolo sui mutui. Tra gli interventi, il Presidente di ASPESI Roma Angelo Marinelli, il Presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, l'Assessore alla Casa e Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi, il Direttore Generale di Immobiliare.it Paolo Giabardo e il Presidente e CEO di ASPESI Unione Immobiliare Federico Filippo Oriana

17:00 - CDP e Confindustria - "Insieme per il futuro delle imprese" - Milano, Assolombarda - Tappa milanese del roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, per illustrare alle imprese gli strumenti del Gruppo CDP previsti dal nuovo accordo di collaborazione, tra transizione ecologica, innovazione, finanza alternativa e internazionalizzazione. Tra gli interventi, il Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco Angelo Camilli, il Presidente di Assolombarda Alvise Biffi e l'AD di SIMEST, Regina Corradini D'Arienzo

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast

17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Ricordiamo Giulio Maceratini", organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Advanced Micro Devices - Risultati di periodo

Lufthansa - Risultati di periodo

Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2026

Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2026 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi

Iveco - CDA: Risultati finanziari del terzo trimestre 2026

Juventus - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026

Koninklijke Philips - Risultati di periodo

Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Nintendo Co., Ltd - Risultati di periodo

Pfizer - Risultati di periodo

Sysco - Risultati di periodo

The Italian Sea Group - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2026

Thomson Reuters - Risultati di periodo

Unidata - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

Yum! Brands - Risultati di periodo

Zalando - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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