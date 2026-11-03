Intesa adegua concambio OPAS su MPS a 1,664 azioni dopo acconto su dividendo

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS
) promossa sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena
(MPS), l'offerente Intesa Sanpaolo ha reso noto che il rapporto di cambio è stato adeguato a seguito della decisione dell'odierno CdA
della banca, che ha deliberato un acconto sul dividendo per il 2026
pari a 22 centesimi di euro.
Il rapporto di cambio indicato nel Comunicato 102, pari a 1,600 azioni ordinarie ISP di nuova emissione per ciascuna azione MPS portata in adesione all'OPAS, era stato determinato con riferimento ad azioni ISP cum dividend. Tale rapporto di cambio viene, quindi, adeguato in aumento a 1,664
(con arrotondamento alla terza cifra decimale) azioni ordinarie ISP di nuova emissione per ciascuna azione MPS portata in adesione all'OPAS, così da neutralizzare integralmente l'effetto dello stacco del predetto acconto sul dividendo per il 2026, che avrà luogo il 23 novembre 2026 con pagamento il 25 novembre 2026.