Intesa, Messina su assemblea MPS: mai visto nulla di simile, forte gap tra azionisti e management

(Teleborsa) - Carlo Messina punta dritto su Monte dei Paschi di Siena . Nel corso della conference call sui risultati dei nove mesi, il CEO di Intesa Sanpaolo ha commentato con toni netti l'esito dell'ultima assemblea di Rocca Salimbeni. "L'esito dell'assemblea straordinaria di Monte dei Paschi di Siena rafforza la nostra fiducia nel successo della nostra operazione", ha detto Messina. "Gli azionisti di Monte dei Paschi di Siena hanno dato un messaggio molto chiaro, bocciando nettamente le proposte del management. Non abbiamo mai visto nulla di simile. Ciò dimostra un forte gap tra gli azionisti e il management della banca".



"Restiamo assolutamente convinti che la nostra offerta sia l'opzione migliore per Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e Intesa Sanpaolo", ha aggiunto il CEO. Agli azionisti di MPS, ha spiegato, l'offerta dà "l'opportunità di scegliere di unire le forze con il player più forte in Italia e uno dei principali in Europa, un gruppo che lavora sempre a beneficio dei suoi azionisti, clienti, persone, della comunità e del Paese".



Messina ha ricordato che Delfin si è impegnata ad aderire all'offerta con l'intera partecipazione detenuta in MPS e che "altri azionisti rilevanti hanno annunciato il loro sostegno, confermando l'attrattività della nostra offerta". Sul piano industriale, il manager ha sottolineato che Intesa ha "un forte potenziale su base standalone", ma "l'operazione ci permetterà di raggiungere i target del piano d'impresa con tre anni di anticipo".



"Siamo in linea con il calendario e abbiamo già ricevuto tutte le autorizzazioni dalle autorità di vigilanza di settore, incluse BCE e IVASS", ha spiegato il CEO. Intesa ha rivisto i termini dell'offerta, adeguando il rapporto di cambio a 1,664 azioni ISP per neutralizzare lo stacco dell'acconto sul dividendo di 22 centesimi, in pagamento il 25 novembre, e alzando la componente in contanti da 1 a 1,25 euro per ogni azione MPS. Il premio sale così al 15,3% rispetto ai prezzi del 5 giugno, contro il 12,5% annunciato inizialmente, per un esborso cash complessivo di 3,8 miliardi. Previste anche nuove iniziative per Siena e la Toscana: un hub tecnologico, una sede secondaria per le strutture centrali del gruppo, la valutazione di una nuova Direzione Commerciale regionale e un aumento dei finanziamenti sul territorio. "Questa operazione genererà benefici evidenti per tutti gli stakeholder", ha affermato Messina.



La tabella di marcia, ha rivendicato Intesa, procede come previsto. Dopo la comunicazione dell'8 giugno, il deposito del documento di offerta il 27 giugno, il via libera dell'assemblea straordinaria di Intesa del 10 settembre all'aumento di capitale e le autorizzazioni di vigilanza, IDE e FSR arrivate a fine ottobre, l'approvazione del documento da parte di Consob e l'avvio del periodo di adesione sono attesi a novembre. Il regolamento dell'offerta è previsto tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Sono ancora in corso le procedure Antitrust e Golden Power, non vincolanti per il lancio dell'offerta. Nel secondo semestre 2027 è prevista la cessione a Unipol dell'entità bancaria autonoma con il marchio MPS e circa 635 filiali, concordata per gestire le tematiche Antitrust, per un corrispettivo stimato tra 3 e 3,5 miliardi. Intesa manterrebbe Mediobanca, circa 625 filiali MPS e attività che valgono circa l'80% dell'utile aggregato di MPS e Mediobanca.

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