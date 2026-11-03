Londra: nuovo spunto rialzista per Hiscox

(Teleborsa) - Avanza l' assicuratore con sede nelle Bermuda , che guadagna bene, con una variazione del 2,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Hiscox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,61%, rispetto a -0,73% del principale indice della Borsa di Londra ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,58 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,01. L'equilibrata forza rialzista di Hiscox è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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