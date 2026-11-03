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Londra: rosso per Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Associated British Foods
Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che presenta una flessione del 3,09% sui valori precedenti.
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