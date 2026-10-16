Wall Street positiva in scia alle parole di Warsh

Si riducono le aspettative di un rialzo dei tassi per questo mese

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street con gli operatori che hanno ridotto le scommesse su un rialzo dei tassi d'interesse.



Il tutto dopo che il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, si è astenuto dal rilasciare dichiarazioni sulla politica monetaria o sulle prospettive per l'economia statunitense, limitandosi a ribadire che la banca centrale garantirà la stabilità dei prezzi.



"Abbiamo chiarito in modo inequivocabile che avremmo garantito la stabilità dei prezzi e abbiamo ridotto le misure di accomodamento circa un mese fa", ha affermato. "Non mi esprimo in anticipo sui meeting. Non credo sia opportuno dire ora cosa potrei fare nelle riunioni che si terranno nel resto dell'anno."



Dopo il discorso del presidente della Fed, gli operatori hanno ridotto le scommesse su un rialzo dei tassi entro questo mese, portandole al 15%, rispetto a oltre il 25% di ieri.



A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dell'1,08%, a 52.178 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l' S&P-500 , che arriva a 7.744 punti.



Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,05%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,14%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori sanitario (+1,84%), materiali (+1,71%) e finanziario (+1,38%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-1,55%) e informatica (-0,54%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+5,21%), Salesforce (+4,56%), Home Depot (+4,32%) e Sherwin Williams (+3,83%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cisco Systems , che ha archiviato la seduta a -3,34%.



Scivola Nvidia , con un netto svantaggio dell'1,84%.



In rosso Caterpillar , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,78%.



Sostanzialmente debole Merck , che registra una flessione dell'1,48%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, AppLovin (+6,52%), Intuit (+6,36%), Autodesk (+6,07%) e CoreWeave (+5,96%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Rocket Lab USA , che ha archiviato la seduta a -6,64%.



In perdita Teradyne , che scende del 4,44%.



Spicca la prestazione negativa di Applied Materials , che scende del 3,72%.



Cisco Systems scende del 3,34%.

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