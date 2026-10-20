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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Oil & Gas
Vendite diffuse sul comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 598,39 punti.
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