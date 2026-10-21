CDP, via libera del CdA a operazioni per 2,1 miliardi euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco, ha deliberato operazioni per un valore complessivo di circa 2,1 miliardi di euro a favore della Cooperazione internazionale, delle aziende italiane e delle infrastrutture centrali per il Paese.



Interventi per imprese e infrastrutture

Il CdA ha deliberato iniziative per supportare gli investimenti strategici in infrastrutture fondamentali per la competitività del Paese e per favorire l’accesso al credito delle imprese italiane, anche con riferimento agli obiettivi ESG.



Inoltre, il Consiglio ha approvato misure a favore dell’export per lo sviluppo di grandi gruppi industriali al fine di contribuire all’innovazione e al rafforzamento delle reti strategiche.



Crescita sostenibile in Africa e Asia

Sul fronte della Cooperazione internazionale sono state approvate nuove iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento delle economie locali in Africa e Asia. Gli interventi riguardano, tra gli altri, il supporto alle infrastrutture energetiche e sanitarie, il sostegno alle filiere produttive locali, il rafforzamento della resilienza climatica e l’accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese.



Le iniziative, alcune delle quali nell’ambito del Piano Mattei del Governo italiano, prevedono anche il coinvolgimento di Istituzioni finanziarie internazionali e banche di sviluppo, con l’obiettivo di mobilitare risorse per favorire l’inclusione finanziaria e lo sviluppo sostenibile e resiliente nei Paesi partner.

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