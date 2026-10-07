CDP, motore strategico del Paese: risparmio e spinta su innovazione, PMI e giovani

(Teleborsa) - Mobilitare il risparmio degli italiani per sostenere gli investimenti
in crescita, giovani, imprese e territori: è questa la mission di Cassa Depositi e Prestiti
(CDP) di fronte a uno scenario economico globale sempre più incerto, segnato da tensioni geopolitiche, inflazione e un elevato costo del capitale. È quanto emerso dall'intervento del Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini
, al convegno "Investire nel domani: innovazione, abitare e fiducia nel risparmio", promosso dalla Commissione di Vigilanza su CDP presso la Camera dei Deputati."Il capitale costa di più, mentre cresce il fabbisogno di investimenti. Energia, infrastrutture, sicurezza e innovazione richiedono risorse ingenti, una visione di lungo periodo e continuità nelle scelte",
ha sottolineato Gorno Tempini. "È in questo spazio, tra urgenze immediate e trasformazioni di lungo periodo, che torna centrale il ruolo dello Stato nell’economia. Tuttavia la risposta non può poggiare soltanto sulla finanza pubblica. L’ampiezza del fabbisogno rende indispensabile mobilitare congiuntamente capitale pubblico e capitale privato, individuando con chiarezza gli ambiti nei quali ciascuno può offrire il contributo più efficace".
In seguito allo scadere del PNRR - ha ribadito - servirà dare continuità agli investimenti e mobilitare di risorse pubbliche e private. In quest'ottica, CDP punta a rafforzare il dialogo con il Parlamento,. concentrandosi su quattro direttrici strategiche
: il sostegno alle imprese,
attraverso l’accesso ai finanziamenti ed il sostegno all'innovazione, al digitale, alla transizione energetica ed alla competitività; innovazione e venture capital,
per rafforzare startup e scaleup, favorire il trasferimento tecnologico e la crescita delle imprese innovative; sostegno alla Pubblica Amministrazione
mediante competenze progettuali e gestionali; housing sociale
per sostenere mobilità, inclusione, attrazione dei talenti e competitività dei territori.
L'Amministratore delegato Dario Scannapieco
ha confermato il ruolo di CDP come "banca promozionale che opera in una logica di Paese", capace di trasformare il risparmio delle famiglie in investimenti ad alto impatto economico e sociale attraverso un modello unico di finanza circolare."CDP promuove lo sviluppo sostenibile dell’Italia impiegando responsabilmente il risparmio per favorire crescita e occupazione, sostenendo l’innovazione e la competitività di imprese, infrastrutture e territorio. Il risparmio delle famiglie - garantito dallo Stato italiano - diventa sviluppo e coesione nei territori",
ha spiegato l'Ad Scannapieco, aggiungendo che si tratta di "un modello unico di finanza circolare che origina dal Paese e ne sostiene i progetti di crescita".
I numeri chiave dell'attività di CDP
A tracciare il bilancio operativo
dell'Istituto sono i dati presentati dall'Ad Scannapieco al 30 giugno 2026
:
- Solidità e Risparmio: CDP vanta 401 miliardi di euro di attivi, una raccolta complessiva di 363 miliardi e un patrimonio netto di 31 miliardi. Circa 300 miliardi della raccolta derivano da oltre 27 milioni di risparmiatori (di cui 5,5 milioni under 35), confermando il valore sociale ed educativo della raccolta e dei prodotti postali garantiti dallo Stato.
- Imprese ed Export: Negli ultimi 18 mesi sono state sostenute 86.000 aziende, triplicando l'operatività diretta a favore delle PMI. Tramite SIMEST, sono stati inoltre mobilitati 27 miliardi di euro a supporto di export e internazionalizzazione.
- Housing e Territorio: Completati 217 progetti di social housing (oltre 11.700 alloggi e 5.600 posti letto per studenti, anziani e giovani lavoratori).
- Presenza capillare: garantita da 28 uffici territoriali, 5 hub e una rete di partnership internazionali.
Parlando dell'avanzamento Piano Strategico 2025-2027
, Scannapieco ha spiegato che su un totale di 81 miliardi di impegni previsti nel triennio, ne sono già stati mobilitati 49,6 miliardi (pari al 61%)
, capaci di attivare complessivamente circa 123 miliardi di investimenti
grazie a un effetto moltiplicatore di 2,5 volte.