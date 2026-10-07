CDP, motore strategico del Paese: risparmio e spinta su innovazione, PMI e giovani

I numeri chiave dell'attività di CDP

Solidità e Risparmio : CDP vanta 401 miliardi di euro di attivi, una raccolta complessiva di 363 miliardi e un patrimonio netto di 31 miliardi. Circa 300 miliardi della raccolta derivano da oltre 27 milioni di risparmiatori (di cui 5,5 milioni under 35), confermando il valore sociale ed educativo della raccolta e dei prodotti postali garantiti dallo Stato.

: CDP vanta una raccolta complessiva di 363 miliardi e un patrimonio netto di 31 miliardi. Circa 300 miliardi della raccolta derivano da oltre (di cui 5,5 milioni under 35), confermando il valore sociale ed educativo della raccolta e dei prodotti postali garantiti dallo Stato. Imprese ed Export: Negli ultimi 18 mesi sono state sostenute 86.000 aziende , triplicando l'operatività diretta a favore delle PMI . Tramite SIMEST, sono stati inoltre mobilitati 27 miliardi di euro a supporto di export e internazionalizzazione.

Negli ultimi 18 mesi sono state sostenute , triplicando l'operatività diretta a favore delle . Tramite SIMEST, sono stati inoltre mobilitati 27 miliardi di euro a supporto di Housing e Territorio: Completati 217 progetti di social housing (oltre 11.700 alloggi e 5.600 posti letto per studenti, anziani e giovani lavoratori).

Completati 217 progetti di social housing (oltre 11.700 alloggi e 5.600 posti letto per studenti, anziani e giovani lavoratori). Presenza capillare: garantita da 28 uffici territoriali, 5 hub e una rete di partnership internazionali.

(Teleborsa) -in crescita, giovani, imprese e territori: è questa la(CDP) di fronte a uno scenario economico globale sempre più incerto, segnato da tensioni geopolitiche, inflazione e un elevato costo del capitale. È quanto emerso dall'intervento del, al convegno "Investire nel domani: innovazione, abitare e fiducia nel risparmio", promosso dalla Commissione di Vigilanza su CDP presso la Camera dei Deputati."Il capitale costa di più, mentre cresce il fabbisogno di investimenti.una visione di lungo periodo e", ha sottolineato Gorno Tempini. "È in questo spazio, tra urgenze immediate e trasformazioni di lungo periodo, che torna. Tuttavia la risposta non può poggiare soltanto sulla finanza pubblica. L’ampiezza del fabbisogno rende indispensabile mobilitare congiuntamente capitale pubblico e capitale privato, individuando con chiarezza gli ambiti nei quali ciascuno può offrire il contributo più efficace".In seguito allo scadere del PNRR - ha ribadito - servirà dare continuità agli investimenti e mobilitare di risorse pubbliche e private. In quest'ottica, CDP punta a rafforzare il dialogo con il Parlamento,. concentrandosi su: ilattraverso l’accesso ai finanziamenti ed il sostegno all'innovazione, al digitale, alla transizione energetica ed alla competitività;per rafforzare startup e scaleup, favorire il trasferimento tecnologico e la crescita delle imprese innovative;mediante competenze progettuali e gestionali;per sostenere mobilità, inclusione, attrazione dei talenti e competitività dei territori.L'Amministratore delegatoha confermato il ruolo di CDP come "banca promozionale che opera in una logica di Paese", capace di trasformare il risparmio delle famiglie in investimenti ad alto impatto economico e sociale attraverso un modello unico di finanza circolare."CDP promuove lodell’Italiaper favorire crescita e occupazione, sostenendo l’innovazione e la competitività di imprese, infrastrutture e territorio. Il risparmio delle famiglie - garantito dallo Stato italiano - diventa sviluppo e coesione nei territori", ha spiegato l'Ad Scannapieco, aggiungendo che si tratta di "un modello unico diche origina dal Paese e ne sostiene i progetti di crescita".A tracciare ildell'Istituto sono i dati presentati dall'Ad ScannapiecoParlando dell'avanzamento, Scannapieco ha spiegato che su un totale di 81 miliardi di impegni previsti nel triennio, ne sono già stati, capaci di attivare complessivamente circagrazie a un effetto moltiplicatore di 2,5 volte.