Parigi: giornata depressa per Stellantis
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,74%, rispetto a +1,79% dell'indice di Parigi).
Tecnicamente, Stellantis è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,189 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,149. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,228.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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