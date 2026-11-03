Parigi: rosso per Saint Gobain

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di materiali edili , che sta segnando un calo dell'1,99%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La tendenza di breve di Saint Gobain è in rafforzamento con area di resistenza vista a 69,46 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 68,76. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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