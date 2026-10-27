Saint-Gobain, vendite in crescita in tutte le regioni nel terzo trimestre

Crescita organica del 2,5% e prezzi solidi in un contesto inflazionistico

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre dell'anno, Saint-Gobain ha registrato vendite pari a 11,6 miliardi di euro, con una crescita organica del 2,5%, portando l’incremento dei primi nove mesi dell’anno all’1,2%.

Tutte le aree geografiche hanno contribuito alla crescita, con l’Asia-Pacifico in aumento dell’8,0%, l’Europa del 2,5% e le Americhe dello 0,6%.



Particolarmente positivo l’andamento dei prodotti chimici per l’edilizia (Construction Chemicals), che hanno registrato una crescita organica del 6,3% nel trimestre e del 5,6% nei primi nove mesi.



In un contesto caratterizzato da maggiori pressioni inflazionistiche, il Gruppo ha mantenuto una gestione efficace dei prezzi, aumentati del 3,2% nel trimestre, grazie soprattutto alle soluzioni ad alto valore aggiunto.



Prosegue inoltre l’attuazione della strategia Lead & Grow, volta ad accelerare lo sviluppo nei mercati residenziale, non residenziale e delle infrastrutture.



Strategia di crescita e acquisizioni: rafforzamento del posizionamento

Saint-Gobain ha proseguito il riposizionamento del portafoglio verso attività e mercati a maggiore crescita e redditività, annunciando dall’inizio dell’anno operazioni di rotazione del portafoglio per 3,3 miliardi di euro di vendite. Il Gruppo ha realizzato 17 acquisizioni, concentrandosi sui Paesi ad alto potenziale di crescita e sul settore dei prodotti chimici per l’edilizia, rafforzando anche la propria presenza nel mercato nordamericano delle infrastrutture attraverso Xypex e D.S. Brown.



Parallelamente, è prevista per il 2 novembre 2026 la conclusione della cessione di Dahl, operatore specializzato nella distribuzione nei Paesi nordici.



Nonostante un contesto macroeconomico eterogeneo e le incertezze geopolitiche, Saint-Gobain conferma le proprie prospettive per il 2026, prevedendo una crescita organica delle vendite nel secondo semestre e un margine EBITDA superiore al 15,0% per l’intero esercizio.

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