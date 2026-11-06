Parigi: rosso per Saint Gobain

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali edili , in flessione del 2,28% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saint Gobain rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della società attiva nell'edilizia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 74,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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