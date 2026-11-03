Pfizer alza la guidance 2026 dopo 3° trimestre oltre le attese

(Teleborsa) - Pfizer ha rivisto al rialzo le stime per l'intero anno, grazie a risultati nel terzo trimestre superiori alle attese: la crescente domanda per i farmaci di più recente introduzione ha permesso all'azienda di compensare il calo delle vendite dei prodotti legati al Covid.



Nuova guidance per il 2026



L'azienda farmaceutica prevede ora un fatturato annuo compreso tra 62 e 64 miliardi di dollari, con un utile rettificato per azione tra 2,95 e 3,05 dollari. In precedenza, le stime indicavano un fatturato tra 60,5 e 62,5 miliardi e un utile rettificato per azione tra 2,80 e 3 dollari.



I risultati del terzo trimestre



Il gruppo, con sede a New York, ha registrato profitti e vendite nel terzo trimestre migliori del previsto. Per rilanciare la crescita in una fase in cui le vendite legate al Covid diminuiscono e alcuni dei principali farmaci dell'azienda devono affrontare la concorrenza di alternative più economiche, Pfizer ha puntato su acquisizioni, nuovi farmaci oncologici e un ambizioso ingresso nel mercato dei trattamenti contro l'obesità.



I ricavi sono risultati pari a 16,6 miliardi di dollari, sostanzialmente stabili su base annua a livello operativo. Escludendo il contributo di Comirnaty e Paxlovid, il fatturato ha registrato una crescita operativa del 7%. I ricavi derivanti da prodotti lanciati e acquisiti sono cresciuti del 32% a livello operativo.



Utile adjusted è aumentato dell'1% a 4,99 miliardi, dai 4,95 miliardi del pari periodo 2025, e l'utile per azione (EPS) diluito rettificato si è confermato pari a 0,87 dollari.



I risultati battono il consensus



I conti del terzo trimestre hanno battuto le attese degli analisti, ferma a 16,2 miliardi per quanto riguarda i ricavi e a 0,84 dollari per l'EPS.



Il commento del Presidente e CEO, Albert Bourla



"Pfizer ha registrato un altro trimestre solido, caratterizzato da slancio commerciale ed esecuzione rigorosa, portando avanti al contempo la nostra strategia volta a creare valore a lungo termine per gli azionisti. Il nostro programma sull'obesità ha continuato a progredire e i recenti traguardi raggiunti in oncologia, immunologia e vaccini dimostrano ulteriormente il potenziale della nostra pipeline. Grazie a una serie di importanti sviluppi attesi, ritengo che siamo ben posizionati per offrire ai pazienti nuovi farmaci di grande valore e per generare valore duraturo negli anni a venire."



Il commento del CFO ed Executive Vice President, Cecile Guegan



"I risultati del terzo trimestre riflettono una solida performance commerciale a livello globale e una costante disciplina operativa. In questo trimestre, i nostri prodotti non legati al COVID hanno registrato una significativa crescita operativa dei ricavi pari al 7%; sono inoltre particolarmente soddisfatta della crescita operativa dei ricavi, su base annua, del 32% ottenuta dai prodotti lanciati o acquisiti. Oggi rivediamo al rialzo le previsioni per l'intero anno 2026, sia in termini di ricavi che di utile per azione (EPS) diluito rettificato, a conferma della solida performance registrata finora e della fiducia nel nostro business."

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