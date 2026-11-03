Wall Street apre mista nel giorno delle elezioni di mid-term

(Teleborsa) - Apertura mista per Wall Street nel giorno delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che decideranno questioni a livello locale e determineranno il controllo del Congresso. I seggi inizieranno a chiudere a partire dalle 18:00 (ora della costa orientale statunitense).
Nonostante il rimbalzo dei produttori di chip – precedentemente sotto pressione – il mercato azionario nel suo complesso ha faticato a guadagnare slancio. Apple
ha ceduto il 3%, poiché la contrazione dei margini di profitto ha oscurato previsioni di vendita ottimistiche. Meta Platforms
punta a raccogliere circa 15 miliardi di dollari attraverso l'emissione di obbligazioni in valuta statunitense. Il prezzo del petrolio è sceso, sulla scia delle speranze riposte in iniziative diplomatiche in Medio Oriente.
Prosegue la stagione delle trimestrali, con Pfizer
che ha alzato
le previsioni per l'intero anno dopo aver registrato risultati superiori alle attese nel terzo trimestre; la crescente domanda per i suoi farmaci più recenti ha infatti consentito all'azienda di compensare il calo delle vendite dei prodotti legati al Covid. Shopify
ha subito un netto ribasso dopo che i ricavi trimestrali hanno deluso
le aspettative degli analisti, un evento che non si verificava da quattro anni.
Sulle prime rilevazioni, si muove sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 51.703 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 7.565 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,73%); come pure, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,41%).