BioNTech alza stima sul fatturato dopo i dati oltre le attese seppur in calo

Sui conti ha pesato la minor domanda di vaccini anti-covid

(Teleborsa) - BioNTech si avvia verso una seduta tonica con il titolo che sale di oltre il 2% nel pre-market di Wall Street dopo i conti oltre le attese e aver rivisto al rialzo la propria previsione di fatturato per l'intero anno.



In particolare, nel terzo trimestre, i ricavi hanno superato il consensus pari a 1,05 miliardi di euro, attestandosi a 1,29 miliardi, seppur in calo del 15% annuo, risentendo principalmente di una minore domanda di mercato per i suoi vaccini anti-COVID.



L'utile netto rettificato è stato pari a 440,9 milioni, in contrazione rispetto ai precedenti 752,5 milioni.



Guidance rivista al rialzo

Il fatturato oltre le attese ha spinto BioNTech ad alzare la previsione annuale sui ricavi 2026 a 1,7-1,9 miliardi rispetto al precedente intervallo stimato di 1,6-1,9 miliardi.



Le parole del management

"I risultati del terzo trimestre ci hanno permesso di restringere le previsioni di fatturato per l'intero anno 2026, portandole nella parte alta dell'intervallo precedentemente indicato", ha dichiarato Ramón Zapata, CFO di BioNTech. "Grazie alla nostra solidità finanziaria, continuiamo a concentrare i nostri investimenti sui programmi oncologici in fase avanzata che consideriamo prioritari. Mentre miglioriamo ulteriormente l'efficienza operativa e la disciplina dei costi, restituiamo capitale agli azionisti attraverso il nostro programma di riacquisto di azioni proprie. L'obiettivo complessivo di queste iniziative è creare valore sostenibile a lungo termine."

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