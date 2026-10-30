Piazza Affari: violenta contrazione per Technoprobe

(Teleborsa) - A picco l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che presenta un pessimo -7,37%.



La tendenza ad una settimana di Technoprobe è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Technoprobe ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25,23 Euro. Supporto a 24,33. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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