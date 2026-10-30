Piazza Affari: violenta contrazione per Technoprobe
(Teleborsa) - A picco l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che presenta un pessimo -7,37%.
La tendenza ad una settimana di Technoprobe è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Technoprobe ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25,23 Euro. Supporto a 24,33. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 26,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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