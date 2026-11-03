Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che lievita dell'1,94%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo studio di LU-VE Group presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 61,37 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 64,17. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 59,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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