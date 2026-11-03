Piazza Affari: giornata depressa per Cementir
(Teleborsa) - Pressione sulla società cementiera, che tratta con una perdita del 2,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,06%, rispetto a +2,09% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'esame di breve periodo del gruppo cementiero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,27 Euro e primo supporto individuato a 13,99. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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