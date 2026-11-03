Piazza Affari: giornata depressa per Cementir

(Teleborsa) - Pressione sulla società cementiera , che tratta con una perdita del 2,15%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,06%, rispetto a +2,09% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'esame di breve periodo del gruppo cementiero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,27 Euro e primo supporto individuato a 13,99. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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