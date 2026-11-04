Piazza Affari: scambi al rialzo per Cementir
(Teleborsa) - Scambia in profit la società cementiera, che lievita del 2,11%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cementir rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico del gruppo cementiero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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