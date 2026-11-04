Piazza Affari: scambi al rialzo per Cementir

(Teleborsa) - Scambia in profit la società cementiera , che lievita del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cementir rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico del gruppo cementiero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 14,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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