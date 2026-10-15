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Piazza Affari: movimento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: movimento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Perde terreno il FTSE Italia All-Share Financials, che retrocede a 43.163,16 punti, ritracciando dello 0,85%.
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