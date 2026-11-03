Settore AI sostiene il rialzo di Wall Street

(Teleborsa) - Una ripresa dell'interesse per il settore dell'intelligenza artificiale
ha favorito il rialzo dei mercati azionari statunitensi
, nel giorno delle elezioni di metà mandato
, che decideranno questioni a livello locale e determineranno il controllo del Congresso. Il prezzo del petrolio
è sceso, complici gli sforzi diplomatici in Medio Oriente
. I rendimenti obbligazionari
sono saliti, sulla scia di un aumento
delle posizioni lavorative aperte
– ai massimi degli ultimi quattro mesi – e di una diminuzione dei licenziamenti.
Tra le notizie societaria, Apple
ha presentato agli investitori previsioni contrastanti nel suo primo rapporto trimestrale sotto la guida dell'amministratore delegato John Ternus: la contrazione dei margini di profitto ha infatti oscurato le stime ottimistiche sulle vendite. Pfizer
ha alzato le previsioni per l'intero anno dopo aver registrato risultati superiori alle attese nel terzo trimestre; la crescente domanda per i suoi farmaci più recenti ha infatti consentito all'azienda di compensare il calo delle vendite dei prodotti legati al Covid. Shopify
ha subito un netto ribasso dopo che i ricavi trimestrali hanno deluso le aspettative degli analisti, un evento che non si verificava da quattro anni. Walt Disney
si prepara a migliaia di tagli al personale; secondo fonti informate, il colosso dell'intrattenimento avrebbe chiesto ad alcuni manager di puntare a una riduzione dei costi annuali pari al 20%. Meta Platforms
punta a raccogliere circa 15 miliardi di dollari attraverso l'emissione di obbligazioni in valuta statunitense.
Tornando ai listini, si muove in frazionale ribasso il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,32%, mentre, al contrario, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.582 punti. Positivo il Nasdaq 100
(+0,92%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,65%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+1,50%), beni industriali
(+1,17%) e telecomunicazioni
(+1,07%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,57%), materiali
(-1,56%) e finanziario
(-0,52%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+3,12%), Microsoft
(+2,35%), Caterpillar
(+1,76%) e Cisco Systems
(+1,70%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Sherwin Williams
, che ottiene -3,38%.
Sotto pressione Home Depot
, che accusa un calo del 2,89%.
Scivola Merck
, con un netto svantaggio del 2,49%.
In rosso Walmart
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,21%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Monolithic Power Systems
(+8,17%), Nebius Group
(+7,00%), AppLovin
(+6,26%) e Advanced Micro Devices
(+5,06%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Thomson Reuters
, che ottiene -7,58%.
In apnea Shopify
, che arretra del 5,38%.
Tonfo di Keurig Dr Pepper
, che mostra una caduta del 5,36%.
Spicca la prestazione negativa di Vertex Pharmaceuticals
, che scende del 3,65%.