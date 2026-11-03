Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Settore AI sostiene il rialzo di Wall Street

Commento, Finanza
Settore AI sostiene il rialzo di Wall Street
(Teleborsa) - Una ripresa dell'interesse per il settore dell'intelligenza artificiale ha favorito il rialzo dei mercati azionari statunitensi, nel giorno delle elezioni di metà mandato, che decideranno questioni a livello locale e determineranno il controllo del Congresso. Il prezzo del petrolio è sceso, complici gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. I rendimenti obbligazionari sono saliti, sulla scia di un aumento delle posizioni lavorative aperte – ai massimi degli ultimi quattro mesi – e di una diminuzione dei licenziamenti.

Tra le notizie societaria, Apple ha presentato agli investitori previsioni contrastanti nel suo primo rapporto trimestrale sotto la guida dell'amministratore delegato John Ternus: la contrazione dei margini di profitto ha infatti oscurato le stime ottimistiche sulle vendite. Pfizer ha alzato le previsioni per l'intero anno dopo aver registrato risultati superiori alle attese nel terzo trimestre; la crescente domanda per i suoi farmaci più recenti ha infatti consentito all'azienda di compensare il calo delle vendite dei prodotti legati al Covid. Shopify ha subito un netto ribasso dopo che i ricavi trimestrali hanno deluso le aspettative degli analisti, un evento che non si verificava da quattro anni. Walt Disney si prepara a migliaia di tagli al personale; secondo fonti informate, il colosso dell'intrattenimento avrebbe chiesto ad alcuni manager di puntare a una riduzione dei costi annuali pari al 20%. Meta Platforms punta a raccogliere circa 15 miliardi di dollari attraverso l'emissione di obbligazioni in valuta statunitense.

Tornando ai listini, si muove in frazionale ribasso il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,32%, mentre, al contrario, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.582 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,92%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,65%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,50%), beni industriali (+1,17%) e telecomunicazioni (+1,07%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,57%), materiali (-1,56%) e finanziario (-0,52%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+3,12%), Microsoft (+2,35%), Caterpillar (+1,76%) e Cisco Systems (+1,70%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Sherwin Williams, che ottiene -3,38%.

Sotto pressione Home Depot, che accusa un calo del 2,89%.

Scivola Merck, con un netto svantaggio del 2,49%.

In rosso Walmart, che evidenzia un deciso ribasso del 2,21%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Monolithic Power Systems (+8,17%), Nebius Group (+7,00%), AppLovin (+6,26%) e Advanced Micro Devices (+5,06%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Thomson Reuters, che ottiene -7,58%.

In apnea Shopify, che arretra del 5,38%.

Tonfo di Keurig Dr Pepper, che mostra una caduta del 5,36%.

Spicca la prestazione negativa di Vertex Pharmaceuticals, che scende del 3,65%.
Condividi
```