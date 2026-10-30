Sanofi, vendite +14,3% e utile +7,8% nel terzo trimestre, guidance migliorata

(Teleborsa) - Sanofi ha chiuso il terzo trimestre con vendite aumentate del 14,3% a cambi costanti attestandosi a 14,44 miliardi di euro mentre l'utile netto è salito del 7,8% a 3,02 miliardi.



La società ha alzato le previsioni per il 2026 stimando che vendite in crescita "low-teens" a cambi costanti e l'utile per azione (EPS) di una percentuale "mid-teens".



Belén Garijo, amministratore delegato: "Sanofi ha registrato un altro trimestre positivo con una crescita delle vendite a doppia cifra del 14,3%, trainata principalmente dai nostri nuovi farmaci e da Dupixent". "Tra i traguardi raggiunti in termini di sviluppo di nuovi farmaci figurano due approvazioni regolatorie, una richiesta di autorizzazione e due ulteriori designazioni regolatorie. Il nostro solido slancio commerciale e finanziario fino ad oggi ci consente di rivedere al rialzo le nostre previsioni per il 2026: la crescita delle vendite è ora prevista a una percentuale a due cifre basse e la crescita dell'utile per azione a una percentuale a due cifre medie, a conferma della nostra crescita sostenibile e redditizia".

Condividi

```