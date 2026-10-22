Fondo sovrano norvegese, terzo trimestre in rosso (-0,5%): pesano le perdite nei bond (-3,5%)

I tassi in rialzo incidono sui conti. Valore del Fondo a circa 2.037 miliardi di euro.

(Teleborsa) - Il Government Pension Fund Global, il più grande fondo sovrano al mondo, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un rendimento del -0,5%, inferiore di 0,18 punti percentuali al benchmark. Il valore è sceso di 670 miliardi di corone (circa 62 miliardi di euro): il rendimento contabile è di -278 miliardi (circa -26 miliardi di euro), mentre il rafforzamento della corona ha pesato per 472 miliardi (circa -44 miliardi di euro). Nel trimestre sono stati aggiunti 80 miliardi (circa 7,4 miliardi di euro) al netto dei costi. Al 30 settembre il fondo valeva 22.014 miliardi di corone (circa 2.037 miliardi di euro, 2,3 trilioni di dollari).



I rendimenti



Le obbligazioni hanno reso il -3,5%, colpite dal rialzo dei tassi di interesse: nel trimestre i rendimenti dei titoli di Stato sono saliti con le principali banche centrali, Federal Reserve compresa, in avvio di cicli restrittivi. Il fondo investe in 1.664 titoli in 51 Paesi, circa il 70% dei quali pubblici; a settembre ha annunciato l'intenzione di ridurre l'esposizione ai Treasury Usa. Le azioni hanno reso lo 0,5%, l'immobiliare non quotato lo 0,4% e le rinnovabili non quotate il 7,5%.



"Il rendimento del fondo è stato vicino allo zero, chiudendo leggermente negativo, perché il rialzo dei tassi ha portato a risultati più deboli sul reddito fisso", ha dichiarato il vice ceo Trond Grande. "Anche i rendimenti azionari sono stati prossimi allo zero, ma con grandi differenze tra i settori: le società energetiche sono salite di più, mentre i settori sensibili ai tassi, come utility e immobiliare, sono scesi." I titoli energetici hanno beneficiato dell'impennata del petrolio con il proseguire della guerra Usa-Iran.



Il contesto



Nel primo semestre il fondo aveva reso il 12,95%, con un utile record vicino a 185 miliardi di dollari; in estate il ceo Nicolai Tangen aveva avvertito che non ci si doveva aspettare lo stesso tipo di rendimenti.



(Foto: Max van den Oetelaar on Unsplash)

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