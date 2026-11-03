Unilever punta a un risparmio di 1 miliardo di euro entro il 2029

Obiettivo, dare slancio al piano di ristrutturazione

(Teleborsa) - Unilever prevede di ottenere risparmi per 1 miliardo di euro entro la fine del 2029, con l'obiettivo di accelerare il piano di ristrutturazione dell'azienda di beni di consumo avviato dall'amministratore delegato Fernando Fernandez.



I risparmi deriveranno dall'ottimizzazione del modello operativo e dalla gestione dei costi residui legati alla fusione del ramo alimentare con McCormick & Co., ha reso noto Unilever martedì.



Fernandez sta trasformando il colosso anglo-olandese in un'azienda focalizzata esclusivamente sui settori della cura della casa e della persona, puntando su marchi legati alla bellezza e al benessere – segmenti a maggiore crescita – e su mercati chiave, tra cui India e Stati Uniti.



Unilever, che nel terzo trimestre 2026 ha fatturato di 13,3 miliardi di euro (6,7% a/a), terrà un "capital markets day" nella giornata di mercoledì 4 novembre.

Condividi

```