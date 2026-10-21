Lindbergh, accordo per acquistare il 100% di Termoidraulica Invernizzi per 1,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha sottoscritto, attraverso la controllata EPS Energy Pro System, un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% di Termoidraulica Invernizzi, realtà concorrente che opera nel medesimo territorio di Lecco. Termoidraulica Invernizzi vanta un'esperienza ultratrentennale nei servizi di manutenzione, assistenza e installazione di centrali termiche e pompe di calore per clienti privati, partite iva e condomini.



L'acquisizione è in linea con la strategia del gruppo che punta a consolidare, ove possibile, i mercati in cui già opera attraverso le società controllate. L'azienda impiega attualmente 10 dipendenti tra tecnici manutentori e risorse di back office. Al 31 dicembre 2025, Termoidraulica Invernizzi ha registrato ricavi per 1,65 milioni di euro, EBITDA adjusted di 300 mila euro e PFN pari a 106 mila euro (cash positive).



L'operazione, il cui closing è previsto entro il 31/10/2026, ha un valore pari a 1,2 milioni di euro (oltre PFN calcolata alla chiusura del mese precedente il closing), che verrà corrisposto, con disponibilità liquide, come segue: 5% come caparra, versati contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo preliminare; 20% da versarsi alla stipula dell'atto notarile di vendita; 20% da versarsi entro il 31/12/2027; 20% da versarsi entro il 31/12/2028; 20% da versarsi entro il 31/12/2029; 15% da versarsi entro il 31/12/2030.

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