A New York corre Tapestry
(Teleborsa) - Brilla Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle, che passa di mano con un aumento del 9,77%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tapestry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tapestry rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Tapestry è in rafforzamento con area di resistenza vista a 142,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 135. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 149,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```