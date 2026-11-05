A New York corre Tapestry

(Teleborsa) - Brilla Mil gruppo di accessori di lusso e marchi di lifestyle , che passa di mano con un aumento del 9,77%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tapestry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tapestry rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Tapestry è in rafforzamento con area di resistenza vista a 142,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 135. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 149,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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