Milano 17:35
51.031 +2,18%
Nasdaq 19:47
28.499 +1,13%
Dow Jones 19:47
53.292 +2,91%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,16% alle 18:00

In breve, Finanza
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,16% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,16% alle 18:00.
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