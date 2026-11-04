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Borsa: Corre il mercato di Madrid, in progresso del 3,00%

L'Ibex 35 chiude a 19.371,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Madrid, in progresso del 3,00%
Ottima performance per Madrid (+3%), che archivia la giornata a 19.371,5 punti.
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