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Borsa: Corre il mercato di Madrid, in progresso del 3,00%
L'Ibex 35 chiude a 19.371,5 punti
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04 novembre 2026 - 17.53
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