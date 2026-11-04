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Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,61%

L'Ibex 35 inizia le contrattazioni a 18.921,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,61%
Modesto guadagno per l'indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,61%, che esordisce a 18.921,2 punti.
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