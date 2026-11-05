Milano
10:52
51.135
+0,20%
Nasdaq
4-nov
28.437
0,00%
Dow Jones
4-nov
53.356
+3,03%
Londra
10:52
10.920
+0,83%
Francoforte
10:52
26.609
+0,65%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 11.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso dello 0,86%
Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso dello 0,86%
L'Ibex 35 esordisce a 19.537,5 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Balza in avanti l'indice azionario della Borsa di Madrid, con un incremento dello 0,86%, a quota 19.537,5 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,43%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,68%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,44%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,22%
Argomenti trattati
Borsa
(1508)
·
Madrid
(127)
Titoli e Indici
Ibex 35
+1,23%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,47%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,39%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,73%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,61%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,77%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,67%
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto