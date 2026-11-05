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Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso dello 0,86%

L'Ibex 35 esordisce a 19.537,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso dello 0,86%
Balza in avanti l'indice azionario della Borsa di Madrid, con un incremento dello 0,86%, a quota 19.537,5 in apertura.
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