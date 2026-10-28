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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,43%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.681,47 punti
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Finanza
28 ottobre 2026 - 08.20
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Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,43% e archivia la seduta a 3.681,47 punti.
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