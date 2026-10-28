Milano 9:45
49.503 -0,25%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:46
10.661 -0,24%
25.558 -0,13%

Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,43%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.681,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,43%
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,43% e archivia la seduta a 3.681,47 punti.
Condividi
```