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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,19%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,19%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.697,52 punti
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Finanza
26 ottobre 2026 - 08.20
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Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 3.697,52 punti.
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