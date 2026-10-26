Milano 15:28
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,19%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.697,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,19%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 3.697,52 punti.
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