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Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,50%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.794,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,50%
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,50% e archivia la seduta a 3.794,6 punti.
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