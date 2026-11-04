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Borsa: Ottima performance per Francoforte, in rialzo del 2,22%

Il DAX termina a 26.437,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Francoforte, in rialzo del 2,22%
Brilla Francoforte, in aumento del 2,22%, chiude a 26.437,67 punti.
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