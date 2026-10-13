Milano 9:42
50.229 +0,39%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:42
10.755 +0,93%
25.349 +0,28%

Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,15%

Il DAX avvia la seduta a 25.316,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,15%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,15%, dopo aver aperto a 25.316,71 punti.
Condividi
```