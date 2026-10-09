Milano 10:38
49.809 +1,04%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:38
10.522 +0,77%
Francoforte 10:38
25.056 +1,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,69%

Il DAX esordisce a 24.976,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,69%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,69%, dopo aver aperto a 24.976,97 punti.
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