Milano 17:35
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Dow Jones 19:44
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,95%

Il DAX chiude a 25.622,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,95%
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +0,95%, terminando la sessione a 25.622,61 punti.
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