Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
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Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,93%

SSE a 3.604,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,93%
Indice SSE -0,93% a quota 3.604,37 all'apertura pomeridiana.
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