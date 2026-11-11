Milano 10-nov
51.755 0,00%
Nasdaq 10-nov
27.741 -0,60%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 10-nov
10.752 0,00%
Francoforte 10-nov
26.347 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,16%

SSE a 3.654,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,16%
Indice SSE -0,16% a quota 3.654,95 all'apertura pomeridiana.
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