Milano 11-nov
51.947 0,00%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 11-nov
10.835 0,00%
Francoforte 11-nov
26.663 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,66%

SSE a 3.688,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,66%
Indice SSE +0,66% a quota 3.688,05 all'apertura pomeridiana.
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