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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,71%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,71%
Indice SSE -0,71% a quota 3.612,09 all'apertura pomeridiana.
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