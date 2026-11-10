Milano 9-nov
51.400 0,00%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 0,00%
Francoforte 9-nov
26.267 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,37%

SSE a 3.662,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,37%
Indice SSE +0,37% a quota 3.662,81 all'apertura pomeridiana.
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