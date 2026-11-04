Coswell compra i marchi Sognid'oro e Star Tea da Star

(Teleborsa) - Il Gruppo Coswell ha annunciato l'acquisizione di Sognid'oro e Star Tea, due marchi storici italiani di Star Stabilimento Alimentare (Gruppo GBfoods Europe). L'operazione punta a rafforzare la presenza del gruppo nei mercati di tè, camomille, tisane e infusi, e a creare opportunità di sviluppo per soluzioni di benessere e prodotti funzionali, in Italia e all'estero, "nel rispetto dell'identità e della storia di ciascun marchio".



Sognid'oro, nato negli anni Sessanta, è tra i marchi leader della camomilla in Italia, con un ruolo di primo piano negli infusi per sonno e relax con melatonina. Star Tea, "il tè degli italiani", è stato il primo tè in filtri introdotto in Italia. Al progetto si affianca l'apertura dell'Angelica Istituto Erboristico Experience Center a Villa Angelica, a Ozzano Emilia, sede storica dell'Istituto nato nel 1981, con visite guidate, percorsi sensoriali e laboratori.



"Quarantacinque anni fa nostro padre fondò l'Istituto Erboristico L'Angelica con una visione allora innovativa: studiare la natura con metodo scientifico per migliorare il benessere delle persone", ha dichiarato il consigliere di Coswell Andrea Gualandi. "Oggi vogliamo mettere questo patrimonio al servizio di altri due marchi straordinari". Michele e Jacopo Gualandi, consiglieri, aggiungono: "Rafforziamo la presenza del Gruppo nel mondo dell'infusione, raggiungendo una dimensione significativa a livello europeo. Non si tratta semplicemente di riunire tre marchi, ma di costruire un'offerta coerente e integrata."





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