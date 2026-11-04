EICMA 2026: il rombo della tradizione e il silenzio dell'elettrico

(Teleborsa) -, sempre la prima volta: è questo il motto dell'83° edizione di EICMA, la Fiera Internazionale del Ciclo e Motociclo, che continua a crescere a ritmo costante fin dalla sua ripresa nel 2021.Da quando si svolge a Rho Fiera, infatti, quella di quest'anno è l'edizione più grande di sempre:ha spiegato Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA, durante l’inaugurazione “Alla dimensione espositiva si accompagna la qualità delle relazioni. Nel 2025, grazie all'indispensabile sostegno di ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), abbiamo accoltoAnche se diventa sempre più grande e importante, lo scopo di EICMA resta sempre quello originale:, come ha raccontato Pietro Meda, presidente di EICMA: "Nasce per questo ed esiste per questo: per dare forza al lavoro delle imprese e per. Perché dietro a ogni prodotto delle imprese esistono persone che progettano, che costruiscono, che pensano e investono.Da un punto di vista industriale, invece, EICMA rappresenta un, come ha spiegato Mariano Roman, presidente di Confindustria Ancma: "Questo comparto conta qualcosa come, un numero effettivamente molto importante. Oltre a questo, abbiamoche utilizzano questi mezzi. Diciamo che noi rappresentiamo, come settore motociclistico, un: Ducati ed Aprilia stanno dimostrando al mondo la capacità tecnologica che c'è oggettivamente in Italia, una capacità tecnologica che sta attirando interesse da tutto il mondo. L'Italia e l'Europa hanno mercati liberi per quello che è più o meno il, e questo evidenzia la difficoltà per le aziende europee di andare a vincere sul mercato mondiale. Il mio sogno, e penso sia un sogno anche di tutti i costruttori, è fare diventare l'Italia e l'Europa laLa vocazione internazionale della fiera è da sempre molto chiara, ma quest'anno è ancora più lampante: il, e sono migliaia i buyer che provengono da tutto il mondo, come ha raccontato Matteo Zoppas, presidente di ICE: "In una fiera come quella di EICMA noi portiamo: sono operatori che danno contatto, importatori e distributori verso altrettanti clienti finali. Intesi con la concessione di contatto, vengono scelti insieme alla fiera e portati logisticamente con vitto e alloggio: è un servizio importante che fa il Governo”.Un elemento molto importante dell’esposizione internazionale del ciclo e motociclo è quindi rappresentato dal, ma la fiera si conferma ormai come un vero e proprioche connette produttori, buyer, operatori del settore e pubblico, con una. Accanto a presenze storicamente più consolidate troviamo anche quindi aziende provenienti da Paesi come Bahamas, Cambogia, Cipro, Egitto e Finlandia., compresi, come, di proprietà di Qianjiang Motorcycle, e, controllata dal colosso Keeway Group. In generale, lanon solo per la produzione di componenti e ricambi, ma anche per i molti brand che propongono soluzioni di mobilità dal design innovativo, accanto a moto dal design e dalla tecnologia decisamente tradizionale.Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha affermato durante l’inaugurazione: "Qualche istituzione per mera ideologia riteneva e continua a ritenere che il motore endotermico, il motore a scoppio, il rombo fosse qualcosa di superato e superabile. Fortunatamente non è così:”. Il rombo del motore endotermico è però ormai decisamente diluito tra i, sempre più funzionali e all'avanguardia, che rappresentano un. In Italia, infatti, le immatricolazioni di motocicli a batteria registrano il, con un vero e proprio. Se in Italia l'elettrico rappresenta circa il, in Europa e Nord America le percentuali sono, mentre: segno che il mercato delle moto a elettriche è assolutamente da non trascurare.