Francoforte: accelera HeidelbergCement

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia del cemento tedesca , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di HeidelbergCement evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il big cementiero tedesco rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di HeidelbergCement mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 169,2 Euro. Rischio di discesa fino a 165,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 172,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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