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Francoforte: su di giri HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: su di giri HeidelbergCement
Protagonista la compagnia del cemento tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,14%.
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