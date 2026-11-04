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Francoforte: in forte denaro HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro HeidelbergCement
Effervescente la compagnia del cemento tedesca, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,22%.
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